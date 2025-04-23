Правдивые страницы истории: кровавые зверства немцев в Порховском районе

12:30, 23 апреля 2025, ПАИ

В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими войсками и их пособниками было совершено много преступлений против мирного населения Советского Союза, в том числе и на территории Псковской области.

Ноябрь 1942 года на оккупированной Порховской земле вышел особо кровавым. В тот месяц жителям деревни Заречье Харижского сельсовета стало известно, что немцы собираются сжечь деревню. Тогда люди ушли в лес, однако оккупанты нашли укрытие советских граждан и пригнали их обратно в деревню, разместили всех по домам и принялись расстреливать, выносить имущество и поджигать дома. Сгорела вся деревня, и было убито 34 мирных жителя, большинство из которых – женщины и дети.

Свидетельница Анастасия Максимовна Матвеева рассказала следующее о случившемся в деревне Заречье Харижского сельсовета:

«В ноябре 1942 года жителям нашей деревни стало известно, что немцы собираются сжечь деревню, тогда все они ушли в лес в ранее приготовленное место – окопы. Однажды немцы в лесу нас окружили и погнали в деревню, где разместили всех по хатам. В мою хату загнали меня, мою невестку с сыном 12 лет и ещё девять человек, среди которых было четверо детей разного возраста. Когда мы вошли в дом, один немец меня сильно ударил по голове, я потеряла сознание. Очнувшись, я увидела, что в моей хате расстреливают людей, и притворилась, что ничего не слышу и не вижу.

Когда все были расстреляны, немец смеялся и говорил: «все капут», и вышел на улицу, так как я была вся в крови, то нарочно выпачкала себе всё лицо кровью и снова легла, потому что на улицу выйти боялась. Тут же снова вошел немец, подошёл ко мне и, так как я была беременна, меня два раза ударил в бок, но я не закричала. Увидев, что моё лицо в крови, он сказал: «ну и она капут». Тогда он подошёл к моему расстрелянному племяннику 12 лет, снял с него новые валенки, новый полушубок. Тут же вошли другие немцы и все носильные вещи, находившиеся в доме, унесли.

После их ухода я встала, перед моими глазами лежало 11 расстрелянных человек. Выйдя на улицу, увидела, что вся деревня, в том числе и мой дом, горит. Сгорели тогда все жилые дома и 34 мирных жителя».

В ноябре 1943 года отряд немецких солдат явился в деревню Шилово Шквертовского сельсовета Порховского района, они согнали всех жителей деревни, в том числе детей и стариков, в один дом, который закрыли снаружи. Немцы принялись убивать жителей, бросая в окна дома гранаты и стреляя по дому из автоматов, затем дом с запертыми в нём людьми был сожжён. Погибло тогда 48 жителей деревни, из них 21 – несовершеннолетние дети. Вся деревня Шилово немцами была полностью сожжена.

Всего в Псковской области за время оккупации 1941–1944 годов сожжено 5 082 деревни. Нацистами уничтожено более 71 000 мирных жителей, угнано на принудительные работы свыше 100 000 человек.

Важность сохранения исторической правды и противодействие фальсификации страниц истории на протяжении уже многих лет остаётся одним из важнейших направлений государственной политики в России в целом и в Псковской области в частности.

В год 80-летия Великой Победы как никогда важно напомнить о реальных фактах Великой Отечественной войны, проверенных и основанных на показаниях очевидцев и документах.

Псковское агентство информации совместно с Государственным архивом Псковской области продолжает проект «Правдивые страницы истории». В рамках проекта будут приводиться конкретные факты, свидетельства о происходившем на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Нашу историю не переписать!

Радиоверсию проекта слушайте в эфире радиостанции «7 НЕБО» по средам в 7:00, 12:00 и 17:00.

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