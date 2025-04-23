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Псковичей приглашают принять участие в патриотической акции «Стена Памяти»

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийской патриотической акции «Стена Памяти», организованной Бессмертным полком России в сотрудничестве с Союзом городов воинской славы. Об этом сообщается в группе Городского культурного центра в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: группа Городского культурного центра в соцсети «ВКонтакте»

«Эта акция призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны и сохранить для будущих поколений истории о людях, которые сражались за нашу свободу», – подчеркнули сотрудники ГКЦ.

До 25 апреля все желающие могут принести свои фотографии и информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, чтобы они заняли место на выставке, которая пройдёт с 1 по 11 мая в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, 1).

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо подготовить фотографию героя формата А4 (чёрно-белую или цветную), написать краткую информацию о его жизни, боевом пути и достижениях, после чего принести свои материалы в Городской культурный центр (Галина Изотова – 8-953-231-01-59).

Также предоставить материалы можно в филиалы учреждения, а именно: филиал «Юбилейный», расположенный на улице Юбилейной, 34 (Наталья Шульга – 8-953-251-33-63); филиал «Рижский», расположенный на Рижском проспекте, 64 (Светлана Боярская – 8-953-244-38-01).

«Давайте вместе создадим Стену Памяти, где каждый сможет сказать спасибо своим героям. Подарим им возможность жить в наших сердцах и памяти навсегда!» – заключили в ГКЦ.

С полным положением акции можно ознакомиться в группе культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

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