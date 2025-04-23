Владимир Путин призвал нарастить производство FPV-дронов в России

14:33, 23 апреля 2025, ПАИ

FPV-дроны назвал серьёзным фактором боевого успеха президент России Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии. Об этом сообщает «RT на русском».

Владимир Путин не только отметил, что на сегодняшний день FPV-дроны – залог боевого успеха, но и подчеркнул, что этих средств поражения не хватает на фронте.

Глава государства напомнил военным структурам о необходимости наращивания производства. В 2024 году для войск РФ поставили более 1,5 миллиона беспилотников разных типов.