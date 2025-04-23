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Спорт

Посвящённый Дню Победы детский турнир по настольному теннису пройдёт в Пскове

Открытый детский турнир по настольному теннису, посвящённый Дню Победы, пройдёт в зале Кооперативного техникума Пскова 17 мая. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в трёх возрастных группах. Турниры будут проводиться в одиночном разряде, а победителей и призёров наградят кубками, медалями и призами.

Организаторы приглашают к участию всех детей 2007 года рождения и моложе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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