Северный ветер не даст псковичам согреться
24 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, днём местами пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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