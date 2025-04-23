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Общество

Северный ветер не даст псковичам согреться

24 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, днём местами пройдут кратковременные дожди.

Фото: ПАИ

Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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Северный ветер не даст псковичам согреться

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