Приёмы граждан своего округа Алеся Михачёва планирует проводить в школах

15:02, 23 апреля 2025, ПАИ

Приёмы граждан из своего округа №2 депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва планирует проводить в школах. Об этом она рассказала в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Округ всегда требует внимания, постоянно есть какие-то запросы. Есть намерение открыть приёмные в школах, чтобы я была для людей «одним окном», куда можно обратиться», – пояснила Алеся Михачёва, добавив, что уже сейчас «ВКонтакте» работает её группа для тех, кто пользуется интернетом.

По её словам, необходимо ещё хотя бы два-три места в школах, где люди смогли бы поговорить со своим депутатом. «А пока у нас приёмы проходят только дважды в месяц – в приёмной партии «Единая Россия» и в библиотеке «Диалог». Этого, конечно, очень мало, поэтому и появилась идея со школьными приёмными», – уточнила депутат.

Основная часть вопросов со стороны граждан касается зоны ответственности Управления городского хозяйства, отметила Алеся Михачёва. «И коллеги всегда нам оперативно помогают. Все понимаю, что мы работаем на одно дело», – добавила депутат.