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Почему в её округе только одно ТОС, объяснила Алеся Михачёва

Почему в её округе только одно ТОС, объяснила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алеся Михачёва. Фото: ПАИ

«В округе №2 довольно много пенсионеров и много молодёжи, которая снимает жильё, поэтому они не создают ТОС. Пока у нас только одно ТОС, и создано оно совсем недавно буквально под установку новой детской площадки. Всё благодаря активной женщине, которая всех объединила и организовала. Это дорогого стоит», - отметила Алеся Михачёва.

Пока ТОС в округе только одно, объединяющей силой становится депутат. «Субботники и другие общие мероприятия отлично сближают и знакомят людей», - подчеркнула Алеся Михачёва, отметив, что люди всегда тянутся к тем, кто занят делом.

«Когда ты чем-то занят, единомышленники появляются довольно легко», - сказала депутат.

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