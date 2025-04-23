Открытый Кубок Псковской области по блицу разыграют в Великих Луках

15:59, 23 апреля 2025, ПАИ

Открытый Кубок Псковской области по блицу имени В. Н. Ленчукова пройдёт в центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Великих Лук.

Участники турнира разыграют медали по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени пять минут и три секунды добавления на каждый ход.

По результатам соревнований наградят победителя и призёров, а также лучших шахматистов среди женщин и ветеранов.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 11 мая.

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