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С 100-летним юбилеем поздравили ветерана Георгия Давыдова в Пскове

С 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны Георгия Даниловича Давыдова поздравил зампредседателя Псковской городской думы Владимир Воробьёв и депутаты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Поздравление ветерана в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

С марта 1945 года Георгий Давыдов участвовал в наступлении под Будапештом, а также в освобождении Вены. Победу он встретил под Прагой, а после окончания войны остался на сверхурочную службу.

Вместе с этим Георгий Данилович внёс вклад в становление 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й дивизии.

Ветеран награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими юбилейными наградами.

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