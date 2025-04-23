Псковичи могут принять участие в блогерском проекте «ТопБЛОГ»

17:01, 23 апреля 2025, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в пятом сезоне Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участников ждёт образовательная программа, новый тематический трек, разработанный при поддержке федеральных ведомств, медиасобытия в регионах России и продолжение проектов, включая второй сезон подкаст-шоу «Рекомендация». Участие в проекте доступно всем без ограничения по возрасту. Заявку можно подать на сайте проекта.

С 2020 года к проекту «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» присоединились 334 псковича, девять из них вошли в число финалистов и победителей.

В этом году участники смогут выбрать один из двух треков.

Участники трека «Министерство контента» смогут выбрать одно из пяти направлений, каждое из которых курирует федеральное ведомство: «Агротехнологии» (Минсельхоз России), «Туризм» (Минэкономразвития России), «Здоровье» (Минздрав России), «Образование и наука» (Минобрнауки России), «Культура и творчество» (Минкультуры России).

Образовательный трек «Медиакампус» предназначен для авторов, продюсеров, креаторов и медиаменеджеров. Шесть образовательных спринтов разработаны в партнерстве с экспертами из Президентской академии. Лучшие участники трека смогут создать свои проектные инициативы, а также принять участие в конкурсе выпускных работ по трем уровням от новичков до профи.

В этом году партнеры конкурса приготовили для участников специальные кейсы, по итогу лучшие участники получат подарки от партнеров: экскурсии на режимные объекты, образовательные курсы, блог-туры, продвижение блогов, мерч.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».