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Общество

Межведомственные учения по борьбе с холерой проходят в Псковской области

Межведомственные учения по отработке первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру проходят в Псковской области сегодня, 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Участниками тренировочного занятия стали представители Роспотребнадзора, регионального комитета по здравоохранению, Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области, областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи, городской поликлиники и ПсковГУ.

Основная задача встречи заключается в отработке навыков взаимодействия между Роспотребнадзором, медицинскими организациями и другими ведомствами при проведении первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного холерой.

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