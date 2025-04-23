Межведомственные учения по борьбе с холерой проходят в Псковской области

17:37, 23 апреля 2025, ПАИ

Межведомственные учения по отработке первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру проходят в Псковской области сегодня, 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Участниками тренировочного занятия стали представители Роспотребнадзора, регионального комитета по здравоохранению, Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области, областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи, городской поликлиники и ПсковГУ.

Основная задача встречи заключается в отработке навыков взаимодействия между Роспотребнадзором, медицинскими организациями и другими ведомствами при проведении первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного холерой.