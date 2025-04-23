Российский бизнес взвесил за и против отмены санкций

21:35, 23 апреля 2025, ПАИ

Большинство опрошенных российских компаний видят больше плюсов, чем минусов в возможной отмене санкций, хотя возвращение иностранных конкурентов может осложнить их работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоги опроса, который провёл экономист Сергей Цухло.

Так, 54 % компаний – участников опроса считают, что снятие санкций пойдёт на пользу, а 26 % респондентов настроены нейтрально. Негативно оценивают перспективу около 19 % предприятий, 18 % из них видят умеренные риски, а 1 % – серьёзные проблемы.

Анализируя итоги, инициатор опроса отметил «двойственную природу» отношения промышленности к санкциям. «С одной стороны, бизнес зависит от поставок оборудования, материалов, импортных комплектующих, а с другой – он будет вынужден конкурировать с вернувшимся импортом», – пояснил эксперт. Он также добавил, что в целом заводы ждут больше выгоды, чем сложностей.

74 % опрошенных компаний от возможной отмены санкций ждут возобновления поставок техники, запчастей, ещё 72 % надеются на возвращение импортных деталей, а 45 % – на налаживание расчётов за экспорт и импорт. Также компании рассчитывают на восстановление прежних производственных процессов и качества товаров (33 %), оживление экспорта и логистики (32 %).

Основной риск, по мнению 39 % опрошенных, – конкуренция с импортными товарами, а также снижение спроса на российские аналоги импортной продукции и вытеснение отечественных товаров.