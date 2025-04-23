Достижения и перспективы аграрной отрасли Псковской области впечатлили членов экономического комитета

18:43, 23 апреля 2025, ПАИ

Заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова прошло в Псковском областном Собрании депутатов накануне апрельской сессии регионального парламента. Ключевыми вопросами повестки стали два отчётных доклада – о реализации аграрной политики и деятельности бизнес-правозащитника, сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.

Достигнутые в прошлом году показатели регионального сельского хозяйства озвучил председатель профильного исполнительного органа Николай Романов. Цифры рекордные – по индексу производства Псковская область оказалось первой в России, по объёму сельскохозяйственной продукции – вторая в СЗФО. Средняя зарплата в отрасли выросла на 36% и составила 51 тысячу рублей. На поддержку сельского хозяйства из бюджетов всех уровней выделено 750 миллионов рублей. Николай Романов отметил, что прироста показателей удалось достичь как в растениеводстве, так и в мясном, и молочном животноводстве.

Заслушав доклад, члены комитета задали вопросы. Депутат Андрей Михайлов поинтересовался, какое количество невостребованных сельхозземель вводится ежегодно в хозяйственный оборот: «Я спрашиваю, потому что по своему округу вижу, что земли, которые никогда не обрабатывались, начинают пользоваться популярностью – мелиорация проводится, засеивают культурами. Сколько у нас земель осталось?».

Председатель комитета заверил, что резерв свободных земель сельхозназначения в регионе есть – из 400 тысяч гектаров в обороте находится только 270.

Вопрос депутата Геннадия Григорьева касался проекта по строительству очистных сооружений в Порхове и дальнейших перспектив развития территории. По словам председателя областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, с завершением одного масштабного проекта началась подготовка к другому. «На порховском молочном заводе идёт большая реконструкция. Планируется вложить 1,2 млрд рублей в расширение площадей и плюс в очистные сооружения», - рассказал Николай Романов, отметив, что это самый крупный проект за последние 20 лет в регионе.

Депутат Виктор Антонов обратил внимание на рекордные надои прошлого года, и в целом назвал показатели аграрной отрасли «поразительными». Николай Романов подтвердил, что сельское хозяйств Псковской области сделало качественный рывок, и в сравнении с прошлыми десятилетиями это «небо и земля».

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов спросил, как в условиях беспрецедентного санкционного давления обстоят дела с рынками сбыта аграрной продукции. Николай Романов проинформировал, что великолукский мясокомбинат активно торгует с Китаем и Вьетнамом, а производители рапса продают излишки продукции на внутреннем рынке.

Также Андрей Козлов затронул вопрос реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в контексте необходимости отказа от приоритетности выделения средств на опорные населённые пункты. Депутат отметил, что этот вопрос обсуждался в рамках ПАСЗР и получил поддержку всех регионов. «Мы тоже стараемся убедить Минсельхоз, чтобы эти препятствия убрали», – поддержал позицию парламентариев Николай Романов.

В рамках комитета также состоялось предварительное рассмотрение отчётного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. Аркадий Мурылёв представил анализ поступивших в его адрес обращений, аналитику текущей ситуации в сфере бизнеса, а также перечень основных проблем и рекомендации по их решению.

Андрей Козлов поблагодарил бизнес-уполномоченного за активную работу и конструктивное взаимодействие, в том числе с депутатским корпусом. Доклад правозащитника также будет рассмотрен на сессии.