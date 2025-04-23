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Общество

В Госархив Псковской области передали письма бойца, погибшего в 1944 году

Письма бойца Анатолия Лалушина, погибшего в 1944 году, переданы в Государственный архив Псковской области. В состав коллекции вошли фронтовые письма, почтовые карточки и удостоверения о награждении медалями, сообщили в региональном Госархиве.

Эти материалы в фонд архива передали племянницы. Все письма были адресованы матери погибшего. В них сведения об обстановке на фронте, о жизни бойца.

Анатолий Лалушин в августе 1944 года в бою получил тяжёлые ранения и вскоре скончался. Родственники для сохранения памяти о нём передали документы на хранение в архив.

Директор госархива Наталья Исакова подчеркнула, что в настоящее время всё чаще жители и гости Псковской области передают подобные весточки с фронта в надежде дать им вторую жизнь, сохранить память о близких. Именно поэтому архивисты обратились к теме писем и готовят тематическую выставку, которая будет представлена в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов.

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