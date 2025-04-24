Об особенностях волонтёрской деятельности рассказал великолучанин Николай Морозов

08:49, 24 апреля 2025, ПАИ

Об особенностях волонтёрской деятельности в южной части Псковской области рассказал руководитель муниципального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Великих Луках, активный участник и организатор мероприятий городского и регионального уровней, автор молодёжного проекта «Футбол для каждого», педагог, член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Николай Морозов в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

По мнению гостя эфира, главный ключ к успеху в сфере волонтёрской деятельности заключается в активной жизненной позиции и желании познать окружающий мир. В преддверии важной для россиян даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – эти качества особенно важны, подчеркнул он.

«Скоро мы официально отпразднуем 80-летие Победы и проведём цикл различных мероприятий, включая старт акции «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы» и различные квизы, тематические лекции и патриотические уроки», – рассказал Николай Морозов.

Ряд возможностей, которые есть у каждого молодого человека, имеющего желание помогать другим и расти в своей сфере, помогает реализовать поддержка земляков и представителей власти: финансирование, гранты и повышение квалификации.

«Любой проект, желаемый к реализации со стороны молодого человека, который этот проект продвигает, всегда найдёт свой отклик со стороны региона и федерального центра. Например, мой проект «Гранд Туэйс» получил поддержку Росмолодёжи в 2023 году, и мы успешно его реализовали», – поделился гость эфира.

У волонтёрского движения нет ограничений, в том числе возрастных. Чтобы быть волонтёром, достаточно иметь открытое чистое сердце, подчеркнул он. «Волонтёр – это состояние души», – заключил Николай Морозов.