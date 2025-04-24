Великолучане выиграли две медали на турнире по дзюдо в Белоруссии

10:03, 24 апреля 2025, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», стали призёрами V открытого областного турнира по дзюдо, посвящённого памяти воинов-десантников 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Соревнования прошли в Витебске 22 апреля, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»









По итогам состязаний Марина Васильева заняла первое место в весе до 30 килограммов, а Александр Русаков стал бронзовым призёром в весовой категории до 42 килограммов.

Также две победы в турнире одержал ещё один великолучанин Илья Ткачёв. «Он боролся с более старшими и более тяжёлыми ребятами. Ветераны были восхищены его бесстрашием и упорством», – отметили в спортшколе «Экспресс».

Тренирует спортсменов Андрей Мартюшов.

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