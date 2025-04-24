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Общество

В Псковской области для социально ориентированных НКО проходит конкурс проектов

В Псковской области начался конкурс субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс направлен на поддержку межнациональных социальных проектов, реализуемых на территории региона. Заявки принимаются по следующим направлениям:

- обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений;

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций;

- патриотическое воспитание населения Псковской области;

- культурная адаптация и интеграция мигрантов;

- укрепление общегражданского единства;

- поддержка русского языка и языка межнационального общения;

Максимальный размер субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области составляет 438 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 23 мая по ссылке.

Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Также нужно привязать профиль физического лица к юридическому лицу (ИП), от имени которого будет представлена заявка.

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