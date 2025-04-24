Жители Псковской области могут озвучить письма с фронта для экспозиции Музея Победы

10:42, 24 апреля 2025, ПАИ

Музей Победы до конца года продлил проект «Голоса Победы». Участвуя в нём, псковичи могут озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов и прислать их на вечное хранение в музей на Поклонной горе.

«С момента старта проекта в декабре 2024 года в Музей Победы уже поступило более 750 оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны и аудиодорожек с их озвучкой. Совсем скоро эти фронтовые весточки смогут послушать гости новой экспозиции «Путь к Победе», посвященной воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Масштабный проект начнет работу в преддверии 9 Мая и будет регулярно пополняться письмами», — отметили в Музее Победы.

К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие — дети и взрослые. Им необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.

«Треугольники» были единственной связующей нитью между бойцами и теми, кто ждал их дома, а теперь, спустя 80 лет, письма стали живой нитью между поколениями», — добавили в музее.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.