Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области могут озвучить письма с фронта для экспозиции Музея Победы

Музей Победы до конца года продлил проект «Голоса Победы». Участвуя в нём, псковичи могут озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов и прислать их на вечное хранение в музей на Поклонной горе.

Фото: Музей Победы

«С момента старта проекта в декабре 2024 года в Музей Победы уже поступило более 750 оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны и аудиодорожек с их озвучкой. Совсем скоро эти фронтовые весточки смогут послушать гости новой экспозиции «Путь к Победе», посвященной воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Масштабный проект начнет работу в преддверии 9 Мая и будет регулярно пополняться письмами», — отметили в Музее Победы.

К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие — дети и взрослые. Им необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.

«Треугольники» были единственной связующей нитью между бойцами и теми, кто ждал их дома, а теперь, спустя 80 лет, письма стали живой нитью между поколениями», — добавили в музее.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Знак «Почётный гражданин Псковской области» вручили Александру Котову
24 апреля 2025

Жители Псковской области могут озвучить письма с фронта для экспозиции Музея Победы
24 апреля 2025

В Палкино без вести пропал 12-летний мальчик
24 апреля 2025

Часть объектов Псковского музея будет закрыта 24, 29 и 30 апреля
24 апреля 2025

Обнародованы два проекта визит-центра в усадьбе Волышово
24 апреля 2025

Ещё одна группа контрактников из Псковской области отправилась на военную службу
24 апреля 2025

Какие профессии наиболее доступны псковским школьникам этой весной – обзор hh.ru
24 апреля 2025

Об урожае грибов судили по сегодняшней погоде

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...