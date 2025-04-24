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Общество

На улицах Пскова появилось праздничное оформление к 9 Мая

На улицах Пскова появилось праздничное оформление к 9 Мая, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«С каждым днём всё ближе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и Псков активно готовится к этой значимой юбилейной дате, - написал Борис Елкин. - На улицах Пскова уже можно увидеть праздничное оформление».

Флаги появились на Кузнецком мосту, мостах Александра Невского, 50-летия Октября и Ольгинском, а также на Крестовском путепроводе.

«Сейчас устанавливаются флагштоки, которые займут свои места до 1 мая», - добавил Борис Елкин.

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