Девятиклассник из Пскова стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике

11:27, 24 апреля 2025, ПАИ

Девятиклассник из Псковского технического лицея, воспитанник Центра развития одарённых детей и юношества «Лидер» Александр Диденко стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике. Олимпиада проходила в образовательном центре «Сириус». Об этом ПАИ сообщили в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

«Задания были разными по уровню сложности, но интересными. На занятиях в центре с моим наставником Эллой Богдановой мы готовились к разным форматам заданий. Что очень мне помогло. Спасибо организаторам за комфортные условия и вкусную еду: это немаловажно, когда ты участвуешь в соревнованиях такого формата. Программа тоже была насыщенной. После написания заданий олимпиады можно было ещё два дня посещать лекции по математике», – делится Александр.

«Меня поразила в Саше воля к победе. Он не растерялся после первого тура, в котором не смог выложиться по полной, собрался и во втором туре решил 3 из 4 задач на максимум», – рассказала методист Центра развития одарённых детей и юношества Элла Богданова.

На торжественной церемонии награждения Саши не было – они с наставником в это время летели домой. «Узнали результат позже. Теперь ждем доставку посылки с заслуженным дипломом и медалью призера», – отметила Элла Богданова.

По итогам состязания дипломы победителей получили 13 финалистов, 212 участников стали призерами. Всего в соревновании приняли участие 494 школьника из 84 регионов России. За два тура ребятам нужно было решить восемь задач из разных разделов алгебры, комбинаторики, геометрии и теории чисел.

Это уже второй диплом призёра ВсОШ на счету школьников из Псковской области в этом году. Ранее призёром олимпиады по немецкому языку стал Алексей Колосов из 10 класса Псковского технического лицея.

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.