Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом родственника к шествию Бессмертного полка

Псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом своего родственника к шествию Бессмертного полка. Об этом врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев рассказал в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По его словам, волонтёры из Дома молодёжи приняли решение бесплатно изготовить штендеры с портретами ветеранов к шествию Бессмертного полка, которое состоится в Пскове 9 мая.

Любой житель Пскова, начиная с первых чисел мая, может обратиться в Дом молодёжи, чтобы получить свой штендер с портретом родственника. «При себе достаточно иметь только снимок. Ребята из корпуса 80-летия Победы оформят его в стилистике акции, вставят в рамку и прикрепят изображение к древку», - уточнил Дмитрий Яколев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Сотрудники аэропорта в Пскове провели экскурсию для воспитанников красногородской «Агрошколы»

24 апреля 2025

Магия весны в Пскове через объектив
24 апреля 2025

Александр Котов: «Газпром межрегионгаз Псков» стал внимательнее относиться к своим обязательствам
24 апреля 2025

Проезд подорожает в Пскове с 11 мая
24 апреля 2025

Псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом родственника к шествию Бессмертного полка
24 апреля 2025

Экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства» организует Псковский музей
24 апреля 2025

Илианна Петрова станет гостем программы «Минкульт»
24 апреля 2025

«Буду гордиться до конца жизни»: Александр Котов – о присвоении ему звания «Почётный гражданин Псковской области»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...