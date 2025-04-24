Псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом родственника к шествию Бессмертного полка

13:13, 24 апреля 2025, ПАИ

Псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом своего родственника к шествию Бессмертного полка. Об этом врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев рассказал в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, волонтёры из Дома молодёжи приняли решение бесплатно изготовить штендеры с портретами ветеранов к шествию Бессмертного полка, которое состоится в Пскове 9 мая.

Любой житель Пскова, начиная с первых чисел мая, может обратиться в Дом молодёжи, чтобы получить свой штендер с портретом родственника. «При себе достаточно иметь только снимок. Ребята из корпуса 80-летия Победы оформят его в стилистике акции, вставят в рамку и прикрепят изображение к древку», - уточнил Дмитрий Яколев.