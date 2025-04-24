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Спорт

20 медалей выиграли псковичи на Кубке Невского района Санкт-Петербурга по кикбоксингу

20 медалей выиграли псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер» на Кубке Невского района Санкт-Петербурга по кикбоксингу, который прошёл 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Фото: спортшкола «Мастер»

Среди медалей псковских спортсменов – десять золотых, восемь серебряных и две бронзовые.

Тренирует команду Иван Жаворонков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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