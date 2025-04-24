20 медалей выиграли псковичи на Кубке Невского района Санкт-Петербурга по кикбоксингу
20 медалей выиграли псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер» на Кубке Невского района Санкт-Петербурга по кикбоксингу, который прошёл 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
Среди медалей псковских спортсменов – десять золотых, восемь серебряных и две бронзовые.
Тренирует команду Иван Жаворонков.
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20 медалей выиграли псковичи на Кубке Невского района Санкт-Петербурга по кикбоксингу
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