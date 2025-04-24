Клуб «Черноморец» с псковичом в составе могут не пустить в РПЛ из-за стадиона

15:48, 24 апреля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска, который выступает в Первой лиге России, могут не допустить в Российскую премьер-лигу из-за того, что домашний стадион коллектива, построенный в 1930 году, не подходит для проведения матчей высшей лиги. Об этом пишет издание «Чемпионат».

«Черноморец», где играет псковский защитник Владислав Мастерной, занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, уступая один балл московскому «Торпедо», которое идёт на втором месте за пять туров до конца. Напомним, что команды, занявшие первое и второе места по итогам Первой лиги, получат прямые путёвки в РПЛ, а третье и четвёртое места сыграют стыковые матчи за повышение.

Чтобы проводить домашние игры РПЛ, «Черноморцу» необходимо поменять стадион в Краснодарском крае. Под критерии лиги подходят арены клубов «Сочи» и «Краснодара», но пока ни один из этих клубов не дал согласия по этому вопросу.

Воспитанник псковской «Стрелы» Владислав Мастерной перешёл в «Черноморец» в конце прошлого года, перейдя в новороссийский коллектив из воронежского «Факела». Он провёл уже восемь официальных матчей в составе новой команды, не отметился результативными действиями, но везде отыграл до 90 минут без замен.

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