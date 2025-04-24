Второй всероссийский муниципальный форум собрал около четырёх тысяч участников

16:52, 24 апреля 2025, ПАИ

II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» прошёл в Национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 апреля и собрал около четырёх тысяч участников. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Одним из центральных событий форума стало вручение Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению президента РФ Владимира Путина. В этом году на награду поступило рекордное число заявок – более 41 тысячи. Народное голосование на портале «Госуслуги» собрало почти миллион голосов. Президент лично наградил первого заместителя главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимира Таранцова, который с начала СВО обеспечивал безопасность жителей приграничной территории и помог более шести тысячам беженцев.

Владимир Путин, обращаясь к участникам, подчеркнул, что работа на муниципальном уровне – это огромная ответственность и настоящее призвание. «Именно к вам люди идут за решением повседневных проблем, с вами связывают надежды на перемены к лучшему. Это действительно служение – важнейшая для государства миссия», – сказал он.

«Неважно, работаем мы в маленьком селе или мегаполисе – всех объединяет любовь к малой родине и стремление к её развитию. Именно на местах решается, останутся ли люди в своих городах», – добавила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

На форуме обсудили реализацию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого до 2031 года планируется построить 663 млн квадратных метров жилья. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в 2025 году будет сдано более 100 млн квадратных метров, с особым акцентом на индивидуальное строительство.

Особое внимание уделили поддержке участников СВО и патриотическому воспитанию. С 2022 года более 3,5 тысячи муниципальных служащих добровольно отправились на фронт. 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества, и местные власти активно включились в работу по оказанию помощи ветеранам и их семьям.

ВАРМСУ продолжает расширять международное сотрудничество: на форуме подписаны соглашения с Гражданским альянсом Казахстана и Азиатским форумом мэров. Ранее ассоциация заключила партнёрские договоры с Китаем, Бразилией, ЮАР и Эфиопией.

Финансовая устойчивость муниципалитетов также растёт: доходы местных бюджетов в 2024 году составили 8 трлн рублей, а долги сократились на 4,5 %. Активно внедряются цифровые технологии – например, ИИ-помощник для обработки обращений граждан, число которых за пять лет выросло на 40 %.