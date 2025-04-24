Мужской хор ветеранов войны и труда в Великих Луках приглашает новых участников
Мужской хор ветеранов войны и труда в Великих Луках готов принять новых участников, сообщила руководитель коллектива Татьяна Случаева в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».
Хор является старейшим коллективом в Псковской области, он был создан 50 лет назад и в декабре прошлого года отметил юбилей. Идея его создания появилась у первого руководителя хора, который работал на локомотивном ремонтном заводе. Он был фронтовиком и имел прекрасные музыкальные данные. Хор появился к 30-летию Победы.
Татьяна Случаева также отметила, что песни продлевают участникам коллектива молодость, заставляют жить и радоваться жизни.
За время существования хор приобрёл и свои традиции. Например, отмечать день рождения вместе, а перед репетицией все приходят заранее, иногда даже за час, чтобы пообщаться и обсудить все насущные вопросы.
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