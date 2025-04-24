Литературная мастерская заработает в Дни пушкинской поэзии

18:34, 24 апреля 2025, ПАИ

Во время Дней пушкинской поэзии и русской культуры гостей ждут театральные постановки, иммерсивные спектакли, концертные программы и литературная лаборатория с участием почётных писателей и поэтов. Об этом рассказала врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Фестиваль пройдёт на территории Михайловского с 6 по 8 июня. Будут работать главная, фольклорная, малая сцены, ремесленные ряды и фуд-корты.

Илианна Петрова обращает внимание на яркое мероприятие в программе фестиваля. Финал школьной классики при поддержке Росмолодёжи и «Движения первых» пройдёт в Михайловском в эти дни. Более 400 школьников будут работать над спектаклями и представят их в рамках фестиваля, погружаясь в атмосферу пушкинских мест.

Организаторы продолжают уточнять состав звёздных участников, среди которых ожидаются известные артисты и музыканты.