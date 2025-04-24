Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как обеспечить безопасность на мероприятиях ко Дню Победы, объяснили псковским волонтёрам

Как обеспечить безопасность на мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объяснили волонтёрам на лекции в региональном Доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Лекция на тему безопасности во время праздников. Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Мероприятие прошло в режиме ВКС под руководством врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрия Яковлева. В нём также приняли участие представители Управления Министерства внутренних дел РФ по Псковской области, Главного управления МЧС России по региону и УМВД России по Пскову.

Волонтёры узнали, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов, а также как вести себя в случае пожара и правильно пользоваться огнетушителем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Псковская область стала первой в России по индексу сельскохозяйственного производства
24 апреля 2025

Как вовлечь молодое поколение в волонтёрство, обсудили в Пскове
24 апреля 2025

Новый Вечный огонь зажжён в Псковской области
24 апреля 2025

Словенские ключи освятят в Изборске
24 апреля 2025

Как обеспечить безопасность на мероприятиях ко Дню Победы, объяснили псковским волонтёрам
24 апреля 2025

Какие трудности возникли при подготовке песни «Солдат Победы», рассказала руководитель великолукского хора ветеранов
24 апреля 2025

Георгиевские ленточки раздают жителям Псковской области
24 апреля 2025

Михаил Ведерников пообещал сюрприз на мероприятии «Знамя Победы» в Идрице

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...