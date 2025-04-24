Как обеспечить безопасность на мероприятиях ко Дню Победы, объяснили псковским волонтёрам

17:05, 24 апреля 2025, ПАИ

Как обеспечить безопасность на мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объяснили волонтёрам на лекции в региональном Доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Мероприятие прошло в режиме ВКС под руководством врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрия Яковлева. В нём также приняли участие представители Управления Министерства внутренних дел РФ по Псковской области, Главного управления МЧС России по региону и УМВД России по Пскову.

Волонтёры узнали, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов, а также как вести себя в случае пожара и правильно пользоваться огнетушителем.