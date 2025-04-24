Георгиевские ленточки раздают жителям Псковской области
Акция по раздаче георгиевских ленточек стартовала в Псковской области сегодня, 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.
Всего в Год защитника Отечества жителям региона раздадут около 100 тысяч георгиевских лент, уточнили ПАИ организаторы.
Сегодня акцию для жителей Пскова провели на территории Детского парка и площади Ленина, а завтра волонтёры продолжат её у фонтана на Четырёх углах в 13:30. Кроме того, в Пскове ленточки можно получить в Доме молодёжи (улица Конная, 2) в будние дни с 9:00 до 18:00.
Также к мероприятию присоединились районы Псковской области. Ленточки вручили прохожим в знак памяти павших на поле боя и благодарности тем, кто отдал свою жизнь фронту, сообщает районная газета «Невельский вестник».
«Пожилые люди брали символ с большой благодарностью, со слезами на глазах. Тем, кто не знает значение символа, волонтёры рассказали о значении цветов ленты и её истории», – отметили в редакции.
Добавим, что в рамках акции более 600 волонтёров не только подарят жителям региона георгиевские ленточки, но и совместно с «Движением первых» проведут акции «Огненная картина войны» и «Окна победы».
Отметим, что мероприятие организует Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы при поддержке комитета по молодёжной политике и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.
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