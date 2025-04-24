Как вовлечь молодое поколение в волонтёрство, обсудили в Пскове

17:36, 24 апреля 2025, ПАИ

Как вовлечь молодое поколение в волонтёрство, обсудили в региональном Доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Участники стратегической сессии разработали проектные инициативы, призванные привлечь молодых людей к участию в волонтёрских и общественных инициативах.

Сессия охватила сразу несколько направлений. В том числе развитие инфраструктуры поддержки добровольчества, вовлечение людей старше 30 лет, развитие корпоративной социальной ответственности, а также поиск простых решений для достижения национальной цели.

В сессии приняли участие 30 представителей органов исполнительной власти, добровольческих и некоммерческих организаций, образовательных учреждений и предпринимательского сообщества. Мероприятие организовал Ресурсный центр добровольчества региона.