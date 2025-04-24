У футболиста из Эквадора похитили жену и ребёнка, пока он прятался под кроватью

17:35, 24 апреля 2025, ПАИ

Вооружённые грабители похитили жену и ребёнка у футболиста эквадорского «Эмелека» Джексона Родригеса. Согласно заявлению, которое сам мужчина написал в полицию, он спрятался под кроватью, когда услышал, что в дверь кто-то ломится. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Преступники спросили у жены футболиста, находится ли её муж дома, после чего забрали женщину вместе с пятилетним сыном. Родригес видел, как злоумышленники уезжали с места преступления на сером пикапе.

Недавно в девяти регионах Эквадора ввели чрезвычайное положение на фоне роста активности преступных группировок.