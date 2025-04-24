Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

У футболиста из Эквадора похитили жену и ребёнка, пока он прятался под кроватью

Вооружённые грабители похитили жену и ребёнка у футболиста эквадорского «Эмелека» Джексона Родригеса. Согласно заявлению, которое сам мужчина написал в полицию, он спрятался под кроватью, когда услышал, что в дверь кто-то ломится. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Преступники спросили у жены футболиста, находится ли её муж дома, после чего забрали женщину вместе с пятилетним сыном. Родригес видел, как злоумышленники уезжали с места преступления на сером пикапе.

Недавно в девяти регионах Эквадора ввели чрезвычайное положение на фоне роста активности преступных группировок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Житель Псковской области лишился пальца на производстве
24 апреля 2025

Из Псковской области в Донецк: наркотики в игрушках попыталась провезти через границу гражданка Украины
24 апреля 2025

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
23 апреля 2025

Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Пскове
23 апреля 2025

В Опочке водитель ВАЗ-2105 врезался в дерево и погиб на месте
23 апреля 2025

Фугасная авиабомба обнаружена в Новосокольническом районе
23 апреля 2025

21-летняя жительница Острова пропала без вести
23 апреля 2025

Автомобиль опрокинулся после ДТП на выезде из Пскова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...