У футболиста из Эквадора похитили жену и ребёнка, пока он прятался под кроватью
Вооружённые грабители похитили жену и ребёнка у футболиста эквадорского «Эмелека» Джексона Родригеса. Согласно заявлению, которое сам мужчина написал в полицию, он спрятался под кроватью, когда услышал, что в дверь кто-то ломится. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Преступники спросили у жены футболиста, находится ли её муж дома, после чего забрали женщину вместе с пятилетним сыном. Родригес видел, как злоумышленники уезжали с места преступления на сером пикапе.
Недавно в девяти регионах Эквадора ввели чрезвычайное положение на фоне роста активности преступных группировок.
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