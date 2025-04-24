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Культура

О муниципальных фестивалях рассказала Илианна Петрова

Комитет по культуре Псковской области активно поддерживает муниципальные фестивали, внимательно изучает предложения муниципалитетов, дорабатывает их при необходимости и выводит на региональный уровень. Об этом рассказала врио председателя регионального профильного комитета Илианна Петрова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Илианна Петрова. Фото: ПАИ

Особое внимание уделяется развитию региональных брендов не только в Пскове и Великих Луках, но и в других муниципалитетах области.

Проект «Культурные выходные», который реализуется по инициативе губернатора, пользуется большой популярностью: программа объединяет все муниципалитеты, ведущие коллективы выезжают в районы, даря жителям концерты, мастер-классы и обучающие программы, заметила гостья эфира.

Илианна Петрова напомнила, что Псковская область богата культурными именами: фестиваль «Русская музыка» имени Мусоргского и Римского-Корсакова, конкурс имени балалаечника-виртуоза Трояновского, а также ежегодный фестиваль в честь Ольги Сергеевой, чьё песенное наследие высоко ценится в России. Андрей Тарковский включил её пение в саундтрек фильма «Ностальгия». Режиссёр назвал её пение знаком русского. Так назвали фестиваль в её честь в Псковской области.

Комитет также поддерживает уникальные муниципальные мероприятия, такие как межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» в Порхове, районный фестиваль «Праздник клюквы» в Пыталово, фестиваль «Взвар» в Невеле и межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора».

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