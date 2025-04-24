Действия при угрозе теракта отработали оперативники на тренировке в Великих Луках
Оперативная группа Великих Лук организовала тренировку силовых ведомств по осуществлению первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
К межведомственным мероприятиям привлекли силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области.
По замыслу тренировки, группа лиц организовала несанкционированный митинг, переросший в массовые беспорядки. Затем злоумышленники захватили заложников в одном из образовательных учреждений города.
В ходе тренировки оперативной группой отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.
Цели тренировки были успешно достигнуты. Приобретённый опыт силовые ведомства учтут в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач противодействия терроризму.
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