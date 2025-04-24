В Локнянском округе начались дорожные работы на участке от Юхово до Подберезья

18:41, 24 апреля 2025, ПАИ

Подрядчик приступили к укладке новых асфальтовых карт на федеральной трассе от деревни Юхово до села Подберезье, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин.

Уже в апреле-мае будет уложено 10,6 километра нового покрытия. Особое внимание уделено самому проблемному участку – от Гряды до Подберезья, по поводу которого поступало множество обращений от жителей, отметил глава муниципалитета.

Также стартовали работы по укладке асфальта, параллельно идёт фрезерование старого покрытия. «Пообщался с мастером Александром, к делу подходят со всей ответственностью. Работа кипит – спасибо дорожникам!» – добавил Иван Белугин.