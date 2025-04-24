Торжественная церемония зажжения нового Вечного огня в Ершово

Новый Вечный огонь зажжён на братском захоронении в деревне Ершово Псковского муниципального округа сегодня, 24 апреля. Его зажгли в рамках акции «Храним огонь Победы». Частицу пламени доставили от главного Вечного огня региона – мемориального комплекса «Могила Неизвестного Советского Солдата». Право зажечь Вечный огонь предоставили участнице СВО, военнослужащей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Марии Досягаевой и командиру отряда юнармейцев имени контр-адмирала моряка-пограничника А. И. Дианова Илье Черноярову. На месте побывала фотокорреспондент Валерия Ковалёва.