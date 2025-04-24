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Культура

Оркестр CAGMO: «Саундтреки Эйнауди при свечах» в псковском Доме офицеров

Концертную программу «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества композитора Людовико Эйнауди в исполнении струнных инструментов и фортепиано представляет оркестр CAGMO в псковском Доме офицеров сегодня, 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Людовико Эйнауди – итальянский композитор и пианист, один из выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это Англия», «Земля кочевников» и многие другие.

«Проникновенная музыка композитора стала неотъемлемой частью сюжета знаменитого французского фильма «1+1» и навсегда влюбила зрителей в его творчество. Атмосферные саундтреки Эйнауди дополнили глубокий смысл кинокартины и сыграли важную роль в мировом признании французского фильма», – отметили организаторы концерта.

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