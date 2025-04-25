Карантин по бешенству ввели в одной из деревень Псковской области
Карантин по бешенству ввели в деревне Глухарево Себежского района с 24 апреля. Об этом ПАИ сообщает газета «Призыв».
Карантин продлится 179 дней. Соответствующий указ размещен на портале нормативно-правовых актов Псковской области.
Ограничения установили на территории эпизоотического очага. Территория закрыта для посещения. Там будут проводиться ограничительные мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами.
Михаил Ведерников пригласил псковичей на показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы
Около 500 человек из 87 регионов России посетили специальные экскурсии в «Михайловском»