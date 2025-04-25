Карантин по бешенству ввели в одной из деревень Псковской области

11:58, 25 апреля 2025, ПАИ

Карантин по бешенству ввели в деревне Глухарево Себежского района с 24 апреля. Об этом ПАИ сообщает газета «Призыв».

Карантин продлится 179 дней. Соответствующий указ размещен на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Ограничения установили на территории эпизоотического очага. Территория закрыта для посещения. Там будут проводиться ограничительные мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами.