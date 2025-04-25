Президента ученического самоуправления выбрали в Локнянской школе
Президента ученического самоуправления выбрали в Локнянской школе, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
В борьбе за право стать президентом школы участвовали трое кандидатов – у каждого своя программа, своё видение будущего школы, своя группа поддержки.
В голосовании принимали участие не только ученики, но и преподаватели. Организовала выборы участковая школьная комиссия, состоящая из старшеклассников.
Всего в список избирателей было включено 280 человек. В выборах приняли участие 227 человек (81,07 %).
По результатам голосования президентом ученического самоуправления избран Тимур Румянцев, за которого проголосовали 146 человек (64,32 %).
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