Президента ученического самоуправления выбрали в Локнянской школе

12:24, 25 апреля 2025, ПАИ

Президента ученического самоуправления выбрали в Локнянской школе, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области











В борьбе за право стать президентом школы участвовали трое кандидатов – у каждого своя программа, своё видение будущего школы, своя группа поддержки.

В голосовании принимали участие не только ученики, но и преподаватели. Организовала выборы участковая школьная комиссия, состоящая из старшеклассников.

Всего в список избирателей было включено 280 человек. В выборах приняли участие 227 человек (81,07 %).

По результатам голосования президентом ученического самоуправления избран Тимур Румянцев, за которого проголосовали 146 человек (64,32 %).