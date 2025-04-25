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Общество

Более 10 тонн мороженого не пропустили через госграницу в Псковской области

10,5 тонны латвийского сливочного эскимо в бельгийском шоколаде не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли в Узбекистан. В ходе проверки выявили нарушение письма Россельхознадзора о приостановлении с 20 января 2025 года сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны. Ограничения введены в связи с отсутствием от ветслужб ЕС информации о принимаемых ими мерах к очагу ящура в Германии. Кроме того, отсутствовал ветеринарный сертификат на транзит подконтрольного груза.

Транзит 10,5 тонны мороженого по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвратили на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.

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