21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова

14:42, 25 апреля 2025, ПАИ

Звания «Почётный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны. Решение принято на очередной сессии гордумы сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы









Напомним, что месяцем ранее депутаты гордумы внесли дополнения в положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова», разработанные с целью реализации предложения президента РФ в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.

Положение было дополнено правом гордумы принять решение о присвоении этого звания в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.