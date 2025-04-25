21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова
Звания «Почётный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны. Решение принято на очередной сессии гордумы сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.
-
Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
-
Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
-
Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
-
Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
-
Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
Напомним, что месяцем ранее депутаты гордумы внесли дополнения в положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова», разработанные с целью реализации предложения президента РФ в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.
Положение было дополнено правом гордумы принять решение о присвоении этого звания в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.
Антиваксерами становятся после прочтения пары публикаций в интернете, констатировал псковский медик
На мемориале в подмосковной деревне Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы