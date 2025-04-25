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Общество

21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова

Звания «Почётный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны. Решение принято на очередной сессии гордумы сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

  • 21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • 21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • 21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • 21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • 21 ветерану присвоили звания почётных граждан Пскова
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Напомним, что месяцем ранее депутаты гордумы внесли дополнения в положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова», разработанные с целью реализации предложения президента РФ в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.

Положение было дополнено правом гордумы принять решение о присвоении этого звания в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.

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