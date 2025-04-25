Стало известно, где в Пскове ограничат движение с 5 по 9 мая

15:47, 25 апреля 2025, ПАИ

Движение транспорта ограничат в Пскове с 5 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

5 и 7 мая с 18:30 до окончания мероприятия будет ограничено движение:

по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от Набережной реки Великой до Октябрьской площади;

по Набережной реки Великой;

по улице Леона Поземского от дома № 10 на улице Леона Поземского до площади Ленина;

по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскову;

по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;

по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.

В качестве альтернативных маршрутов выбраны улица 128-й Стрелковой Дивизии, улица Вокзальная, объездная дорога, улицы Льва Толстого, Кузнецкая, Максима Горького и Юбилейная.

8 мая с 10:45 до 11:30 движение будет ограничено по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объездных маршрутов предлагаются улица Народная и Рижский проспект.

С 11:45 до 13:00 ограничения будут действовать на улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. В качестве альтернативных маршрутов можно использовать улицы Советской Армии и Декабристов.

С 15:45 до 17:15 движение будет ограничено по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объезда предлагается использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

9 мая с 7:00 до окончания мероприятия движение будет ограничено:

по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от Набережной реки Великой до Октябрьской площади;

по Набережной реки Великой;

по улице Леона Поземского от дома № 10 на улице Леона Поземского до площади Ленина;

по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскову;

по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;

по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина, улице Ленина от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с площадью Ленина.

С 7:00 до 23:00:

по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;

по улице Спортивной от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой.

В качестве альтернативных маршрутов установлены улицы Гражданская, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальная, объездная дорога, улицы Льва Толстого, Кузнецкая, Максима Горького и Юбилейная.

С 11:00 до завершения мероприятия будет ограничено движение по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (в период прохождения колонны парада).

С 16:00 до 20:00 ограничения будут действовать на улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова. В качестве объезда предусмотрена улица Молодова.

Более подробную информацию об изменении маршрутов общественного транспорта смотрите по ссылке.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.