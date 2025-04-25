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Общество

Рыбалка моей мечты: в Псковском районе строят глэмпинг-базу для любителей удочек

В Псковском районе, в Ершовской волости, активно развивается проект круглогодичной глэмпинг-базы для любителей рыбалки. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

  • В Псковском районе появится глэмпинг-база для любителей отдыха и улова
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
  • В Псковском районе появится глэмпинг-база для любителей отдыха и улова
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
  • В Псковском районе появится глэмпинг-база для любителей отдыха и улова
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Проект предусматривает создание прудов для разведения карпов, сазанов и тостолобиков, строительство а–фрейм домиков у прудов и реки Торошинки, возведение рыбного ресторана и бани для гостей, а также прокат рыболовных снастей. Кроме того, на территории появятся магазин с рыбной продукцией, парковка и прогулочные тропинки.

Сегодня уже готовы искусственные водоёмы, проведена вода из скважины, построен дом рыбака. Впереди – возведение моста. Завершить проект планируют в первом квартале 2027 года.

Фонд поддержки инвесторов помогает с реализацией проекта, в том числе с вопросами по земле.

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