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Общество

Участок дороги Лудони – Павы – Боровичи ремонтируют по нацпроекту

В Псковской области на объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты приступили к активным ремонтным работам, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Порховском муниципальном округе продолжается работа по ремонту дороги, соединяющей населённые пункты Лудони, Павы и Боровичи. В этом году планируется обновить 3,3 километра дорожного полотна.

На данный момент подрядная организация уже произвела работы по снятию изношенного покрытия, по ремонту водопропускных труб и укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время начнётся укладка верхнего слоя. Также планируется укрепление обочин, нанесение дорожной разметки и ремонт автобусных остановок.

Автодорога Лудони – Павы – Боровичи имеет важное значение для жителей региона: она соединяет Порховский и Стругокрасненский районы и обеспечивает выезд на федеральные трассы. На реализацию проекта выделено 128 миллионов рублей.

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