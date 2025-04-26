Спустя 82 года: дочь героя Великой Отечественной войны нашла могилу отца в Псковской области
Дочь воина Великой Отечественной войны через 82 года нашла могилу отца в Псковской области. Об этом пишет газета «Гдовская заря».
82 года Валентина Васильевна Шумилова не знала, где похоронен её отец Василий Иванович Шумов, погибший в 1943 году. Но 25 апреля она вместе с дочерью и внуком почтила память семейного героя у братской могилы в деревне Спицино Гдовского района.
В войну большая крестьянская семья, жившая в Калининской области, потеряла главу семьи Василия Шумова и двух сыновей – Николая и Ивана. Места их захоронения остаются неизвестными.
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Спустя 82 года: дочь героя Великой Отечественной войны нашла могилу отца в Псковской области