Спустя 82 года: дочь героя Великой Отечественной войны нашла могилу отца в Псковской области

11:07, 26 апреля 2025, ПАИ

Дочь воина Великой Отечественной войны через 82 года нашла могилу отца в Псковской области. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

82 года Валентина Васильевна Шумилова не знала, где похоронен её отец Василий Иванович Шумов, погибший в 1943 году. Но 25 апреля она вместе с дочерью и внуком почтила память семейного героя у братской могилы в деревне Спицино Гдовского района.

В войну большая крестьянская семья, жившая в Калининской области, потеряла главу семьи Василия Шумова и двух сыновей – Николая и Ивана. Места их захоронения остаются неизвестными.