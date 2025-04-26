Ветеран СВО провёл семинар по тактической медицине для студентов Псковского военного учебного центра
Семинар, посвящённый основам тактической медицины, прошёл в Псковском военном учебном центре. Об этом ПАИ сообщили в ассоциации ветеранов СВО Псковской области.
Мероприятие организовал представитель школы адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО Псковской области, заместитель ассоциации ветеранов СВО, ветеран и инструктор по тактической медицине Никита Ясаков.
Инструктор подробно раскрыл ключевые аспекты оказания первой помощи в боевых условиях. Студенты узнали о диагностике тяжёлых повреждений, методах остановки сильного кровотечения, обработке ран и проведении первичной медицинской сортировки перед транспортировкой пострадавших.
Особенность семинара заключалась в акцентировании внимания на умении оперативно принимать верные решения даже в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения и физической опасности.
Регулярные семинары подобного формата будут продолжены. Проведение обучающих уроков стало возможным благодаря поддержке и реализации проекта «Россмолодёжь. Гранты» и представителей школы адаптивного спорта для ветеранов СВО Псковской области.
Ветеран СВО провёл семинар по тактической медицине для студентов Псковского военного учебного центра
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