Ветеран СВО провёл семинар по тактической медицине для студентов Псковского военного учебного центра

16:55, 26 апреля 2025, ПАИ

Семинар, посвящённый основам тактической медицины, прошёл в Псковском военном учебном центре. Об этом ПАИ сообщили в ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Мероприятие организовал представитель школы адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО Псковской области, заместитель ассоциации ветеранов СВО, ветеран и инструктор по тактической медицине Никита Ясаков.

Инструктор подробно раскрыл ключевые аспекты оказания первой помощи в боевых условиях. Студенты узнали о диагностике тяжёлых повреждений, методах остановки сильного кровотечения, обработке ран и проведении первичной медицинской сортировки перед транспортировкой пострадавших.

Особенность семинара заключалась в акцентировании внимания на умении оперативно принимать верные решения даже в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения и физической опасности.

Регулярные семинары подобного формата будут продолжены. Проведение обучающих уроков стало возможным благодаря поддержке и реализации проекта «Россмолодёжь. Гранты» и представителей школы адаптивного спорта для ветеранов СВО Псковской области.