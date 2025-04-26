Какие экскурсионные программы на майские выходные предлагает Псковский кремль, рассказали жителям города

22:11, 26 апреля 2025, ПАИ

Какие экскурсионные программы на майские выходные предлагает Псковский кремль, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального музея-заповедника.

Так, с первого по четвёртое мая и с восьмого по 11 мая в десять часов утра, 12 часов дня и 16 часов вечера горожан приглашают на сборную экскурсию по Псковскому Кремлю. Мероприятие погрузит участников в историю возникновения Пскова, а также опытные экскурсоводы расскажут, почему в Довмонтовом городе так много храмов и где хранится меч князя Довмонта.

Второго и десятого мая, в 11:00, состоится экскурсия по выставке «Образы Мелётовской стенописи». Экспозиция посвящена уникальному памятнику высочайшего художественного уровня, который свидетельствует о расцвете псковской монументальной живописи в середине XV века.

В два часа дня второго мая для интересующихся проведут интерактивную программу «Великая крепость на Великой реке». В ходе экскурсии школьники под руководством стрельца познакомятся с объектами Довмонтова города, Кремля и интерьером Троицкого собора. Также юные посетители смогут примерить на себя образ былых защитников – подержат меч, копья и щиты.

Также второго и 11 мая в 14:00 состоится экскурсия «Варлаамовский угол». Изюминка встречи – переход с территории Кремля на Варлаамовский угол.

Третьего и десятого мая с 11 утра и до 16 вечера для горожан проведут мастер-класс по стрельбе из лука. Организаторы приглашают окунуться в атмосферу средневековых традиций детей с шести лет и их родителей.

Третьего мая в три часа дня опытные специалисты расскажут посетителям о древних кончанских храмах и каменных палатах, и людях, связанных с Запсковьем – о героях романтических историй, военных, купцах, бургомистрах города, врачах. Вдобавок музей познакомит людей интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла».

Третьего и девятого мая в 19:00 псковичам покажут театрализованное выступление «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле». Посетителям покажут, как в былые времена начинался вечерний дозор служивых людей.

В два часа дня четвёртого мая интересующихся познакомят с устройством и историей трёх башен Кремля. Прогулка начнётся со смотровой площадки Власьевской башни, а завершится в Плоской башне.

Восьмого мая в 15:00 для псковичей устроят интерактивную программу «Во что играли наши предки», во время которой их познакомят с настольными играми, популярными ещё во времена княгини Ольги. Также эксперты расскажут, как в наши края попали настольные игры, кто ими увлекался, и из чего их изготавливали.

В этот же день, но уже в шесть часов вечера пройдёт поздняя прогулка по Кремлю. Участники заглянут в потаённые уголки Псковского кремля, узнают историю строительства крепости, а с вершины Власьевской башни посетители смогут насладиться красотами вечернего города.

Девятого мая в 13:00 состоится интерактивная программа «Богатырская застава», в рамках которой люди почувствуют себя настоящими дружинниками.

Десятого мая в семь часов вечера заслуженная артистка России Наталья Александрова для псковичей исполнит «Песни войны, песни победы».

На мероприятия обязательная предварительная запись. За любой информацией можно обратиться по номеру +7-811-233-10-65.