«Мы хотели и хотим оставаться русскими людьми»: семья из Эстонии рассказала о жизни в Псковской области

23:16, 26 апреля 2025, ПАИ

Сюжет о жизни семьи Васильевых, которая переехала в Псковскую область из Эстонии в прошлом году по государственной программе переселения соотечественников в Россию, опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Супружеская пара родилась в Эстонии и переехала в Россию в прошлом году. «Мы жили в Таллине. Приезжали сюда неоднократно. Когда-то мы думали о переезде, потому что нам всегда нравилось в России. Но вся жизнь там, весь быт был там, друзья – было не решиться. А сейчас в связи с политическими событиями мы приняли такое решение. Поняли, что мы русские люди и хотим растить детей в русской среде, в русской культуре, не бояться говорить на русском языке, не стесняться того, что ты русский. Мы хотим этим гордиться. К сожалению, у нас всё это стали забирать», – поделилась Анастасия Васильева.

Ведерников добавил, что семья купила дом в Пскове, Илья Васильев занялся строительством. Дочки ходят в школу и детский сад, занимаются в кружках и секциях.

«Рад, что в нашей большой семье становится все больше соотечественников. Псковская земля действительно вдохновляет на новые свершения, достижения и победы», – резюмировал глава региона.