Псковские волейболисты заняли первое место на предварительном этапе международного турнира

18:02, 27 апреля 2025, ПАИ

Псковские воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения заняли первое место на предварительном этапе международного турнира, посвящённого памяти сотрудников органов внутренних дел Калужской области, погибших при выполнении служебных обязанностей, и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования прошли в Калуге 24–27 апреля. Об этом ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов





















В состязаниях юношей приняли участие 16 команд из Калуги, Пскова, Тамбова, Кромов, Липецка, Белгорода, Москвы, Рязани, Тулы, Обнинска, Скопина и Костромы.

Псковский коллектив одержал шесть побед в шести играх. В финале «Бригантина» в трёх сетах обыграла команду из города Кромы.

Тренер псковской команды Сергей Иванов отметил, что сейчас его подопечные продолжают подготовку к финалу первенства России по волейболу среди юношей, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Первый матч турнира для «Бригантины» состоится 6 мая.

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