Куда собираются поступать псковские выпускники, рассказали их родители

21:32, 27 апреля 2025, ПАИ

Близится пора экзаменов, после которых выпускники девятых и 11 классов будут делать важный шаг на пути своего становления – выбор профессии. О том, куда собираются поступать псковские школьники, рассказали их родители в опросе SuperJob.

54 % опрошенных родителей девятиклассников, которые не планируют оставаться в школе, рассказали, что их дети собираются поступать в среднее профессиональное учебное заведение. В качестве направления обучения 24 % выпускников, согласно ответам их мам и пап, нацелены освоить IT – специальность. Ещё 11 % хотят получить профессию медицинской сестры или фельдшера, а 10 % – рабочие профессии в строительстве и производстве.

Среди родителей 11-классников 68 % отметили, что их дети выбирают вуз и 9 % – колледж. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов вузов в текущем году стали информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 22 % опрошенных. На втором месте – инженерные специальности (16 %), а на третьем – специальность врача (7 %).