Псковское «Торнадо» стало призёром хоккейного Кубка Победы

23:29, 27 апреля 2025, ПАИ

Воспитанники псковского «Торнадо» 2016–2017 годов рождения стали серебряными призёрами юношеского турнира по хоккею «Кубок Победы», посвящённого празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования завершились в Ледовом дворце Пскова сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

В соревнованиях участвовали шесть команд из России и Белоруссии. В результате на первом месте – хоккеисты новополоцкого «Химика», на втором – спортсмены псковского «Торнадо», а замкнули тройку лидеров гости из петербургской команды «ГудГол». Воспитанники великолукского «Экспресса» заняли пятое место.

В индивидуальных номинациях в качестве лучших игроков команд отметили хоккеиста «Торнадо» Ивана Иванова и Егора Алексеева из «Экспресса».

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