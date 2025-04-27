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Псковское «Торнадо» стало призёром хоккейного Кубка Победы

Воспитанники псковского «Торнадо» 2016–2017 годов рождения стали серебряными призёрами юношеского турнира по хоккею «Кубок Победы», посвящённого празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования завершились в Ледовом дворце Пскова сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Фото: Федерация хоккея Псковской области

В соревнованиях участвовали шесть команд из России и Белоруссии. В результате на первом месте – хоккеисты новополоцкого «Химика», на втором – спортсмены псковского «Торнадо», а замкнули тройку лидеров гости из петербургской команды «ГудГол». Воспитанники великолукского «Экспресса» заняли пятое место.

В индивидуальных номинациях в качестве лучших игроков команд отметили хоккеиста «Торнадо» Ивана Иванова и Егора Алексеева из «Экспресса».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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