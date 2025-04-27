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Общество

Житель Себежского района написал книгу о родной земле

Опубликована книга писателя-краеведа Юрия Алексеева «Испытанный временем», посвящённая 65-й годовщине образования посёлка Сосновый Бор гарнизона Себежа-5. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

В книге рассказывается об истории создания части Себеж-5, моменты её становления, развития, ликвидации, а также непростые времена из постармейской жизни её приемника. Вместе с историческим материалом читателей ждут истории «Байки нашего городка».

«Я попытался их [истории. – ПАИ] собрать, чтобы украсить и оживить страницы строго регламентированной жизнедеятельности военного городка Себеж-5. Их рассказали мне сослуживцы, командир части генерал И. Г. Маричев, а также однокурсник по Новосибирскому высшему военно-политическому общевойсковому училищу, увы, ныне покойный Андрей Сафрин», – отметил автор книги.

Один из экземпляров книги Юрий Алексеев подарил редакции газеты «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Напомним, что Юрий Алексеев живёт в Сосновом Бору и на протяжении многих лет собирает материал об истории посёлка. Он также возглавляет молодёжную общественную организацию «СоБор», организует поездки, выставки, экскурсии.

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